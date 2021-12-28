Торрес прокомментировал свой переход в «Барселону»

Нападающий «Барселоны», сегодня перешедший в каталонский клуб из «Манчестер Сити», высказался о своём трансфере, сообщает Marca.

«Я очень рад присоединиться к "Барсе". Надеюсь, что продолжу расти как футболист и как личность и помогу команде оставаться одной из лучших в мире. Это огромный шаг в моей карьере.

У Хави была потрясающая карьера игрока. Как тренер он только начинает свой путь, но он прекрасен. Он поможет мне расти и совершенствоваться.

Я могу дать команде универсальность, потому что играю на трёх позициях в атаке. Хочу помочь команде голами, передачами и в обороне», — сказал Торрес.

Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — € 1 млрд.