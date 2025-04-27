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    «Оттаве» придется смириться с ранним вылетом

    Оттава — Торонто. Ставка (к. 1.94) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Торонто»
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    Брэйди Ткачук
    В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Оттава»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «сенаторы» набрали 97 очков, с которыми расположились на 6-й строчке в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Перед началом Кубка Стэнли «Оттава» заработала 7 турнирных баллов из 8 возможных и на позитивной ноте вошла в серию плей-офф.

    Однако бодрый дух команды Трэвиса Грина сменился на разочарование на фоне двух поражений на территории «Торонто» — 2:6; 2:3 ОТ. Ситуация усугубилась с неудачей «Сенс» в третьем матче — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Хайден Ходжсон.

    Состояние команды: «Оттава» провела выдающийся по своим меркам регулярный сезон, успех которого был определен возможностью сыграть в Кубке Стэнли.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Однако серия с «Торонто» складывается для команды Трэвиса Грина неудачно: в трех матчах «сенаторы» не выиграли ни разу, продемонстрировав тем самым отставание в классе.

    Несмотря на то что при домашних трибунах «Оттава» зачастую выглядит уверенно, атмосфера плей-офф в этом отношении вносит свои правки: соперник в настоящий момент превосходит «Сенс» практически во всем.

    «Торонто»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат коллектив из Онтарио завершил на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции со 102 очками на счету.

    Последние матчи: Последние недели в рамках общего этапа «Торонто» провел достаточно продуктивно, добившись 5 побед кряду при девяти положительных результата в десяти встречах.

    С таким же размахом команда Крейга Беруби дебютировала в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, нанеся «Оттаве» сокрушительное поражение — 6:2. В двух следующих встречах «Лифс» закрепили успех — 3:2 ОТ; 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа.

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    • Состояние команды: «Торонто» провел продуктивный регулярный сезон и не менее бодро ворвался в кубковую серию, в которой близок к победе.

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    Три успешных результата подряд над принципиальным соперником позволяют коллективу Крэйга Беруби подойти к потенциально заключительной встрече с определенным спокойствием.

    Игра «Торонто» сосредоточена на атакующей агрессии и высокой динамике движения в позиционной игре. Вместе с тем «Лифс» довольно качественно действуют в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» не проигрывает на протяжении 8 матчей кряду

    • Только в одной игре из 7 последних «Торонто» пропустил больше 2 голов

    • «Оттава» не проигрывает в основное время на домашнем льду на протяжении 8 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.20, а победа «Торонто» — в 2.58.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: В предыдущих матчах «Торонто» показал тактическое превосходство и преимущество в индивидуальном классе, за счет которых команда готовится закончить все в четвертой игре.

    Ставка: «Торонто» победит в матче за 1.94.

    Прогноз: Очередная встреча на льду «Оттавы» будет сопровождаться вязкой игрой при попытках избежать грубых ошибок оборонительного плана.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оттава — Торонто?

    Матч Оттава — Торонто состоится 27 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Оттава — Торонто?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Торонто» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оттава — Торонто?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Торонто» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оттава — Торонто?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оттава — Торонто?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.20, а победа «Торонто» — в 2.58.

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    Оттава — Торонто: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 27.04.202502:00. «Оттаве» придется смириться с ранним вылетом
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