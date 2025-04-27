Оттава — Торонто. Ставка (к. 1.94) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 27 апреля 2025 года

В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оттава»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «сенаторы» набрали 97 очков, с которыми расположились на 6-й строчке в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Перед началом Кубка Стэнли «Оттава» заработала 7 турнирных баллов из 8 возможных и на позитивной ноте вошла в серию плей-офф.

Однако бодрый дух команды Трэвиса Грина сменился на разочарование на фоне двух поражений на территории «Торонто» — 2:6; 2:3 ОТ. Ситуация усугубилась с неудачей «Сенс» в третьем матче — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Хайден Ходжсон.

Состояние команды: «Оттава» провела выдающийся по своим меркам регулярный сезон, успех которого был определен возможностью сыграть в Кубке Стэнли.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Однако серия с «Торонто» складывается для команды Трэвиса Грина неудачно: в трех матчах «сенаторы» не выиграли ни разу, продемонстрировав тем самым отставание в классе.

Несмотря на то что при домашних трибунах «Оттава» зачастую выглядит уверенно, атмосфера плей-офф в этом отношении вносит свои правки: соперник в настоящий момент превосходит «Сенс» практически во всем.

«Торонто»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат коллектив из Онтарио завершил на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции со 102 очками на счету.

Последние матчи: Последние недели в рамках общего этапа «Торонто» провел достаточно продуктивно, добившись 5 побед кряду при девяти положительных результата в десяти встречах.

С таким же размахом команда Крейга Беруби дебютировала в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, нанеся «Оттаве» сокрушительное поражение — 6:2. В двух следующих встречах «Лифс» закрепили успех — 3:2 ОТ; 3:2 ОТ.

Не сыграют: Яни Хаканпаа.

Состояние команды: «Торонто» провел продуктивный регулярный сезон и не менее бодро ворвался в кубковую серию, в которой близок к победе.

Три успешных результата подряд над принципиальным соперником позволяют коллективу Крэйга Беруби подойти к потенциально заключительной встрече с определенным спокойствием.

Игра «Торонто» сосредоточена на атакующей агрессии и высокой динамике движения в позиционной игре. Вместе с тем «Лифс» довольно качественно действуют в обороне.

Статистика для ставок

«Торонто» не проигрывает на протяжении 8 матчей кряду

Только в одной игре из 7 последних «Торонто» пропустил больше 2 голов

«Оттава» не проигрывает в основное время на домашнем льду на протяжении 8 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.20, а победа «Торонто» — в 2.58.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: В предыдущих матчах «Торонто» показал тактическое превосходство и преимущество в индивидуальном классе, за счет которых команда готовится закончить все в четвертой игре.

Ставка: «Торонто» победит в матче за 1.94.

Прогноз: Очередная встреча на льду «Оттавы» будет сопровождаться вязкой игрой при попытках избежать грубых ошибок оборонительного плана.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.95.