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    Адвокат: «Спартак» может добиться возбуждения уголовного дела против Газизова

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    Адвокат Александр Добровинский считает, что у «Спартака» есть возможность добиться возбуждения уголовного дела против бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    На прошлой неделе Газизов заявил, что председатель совета директоров «Спартака» и акционер клуба Леонид Федун при найме на работу написал расписку, согласно которой предложил ему акции клуба в случае досрочной отставки.

    Сообщалось, что Федун обещал Газизову в случае отставки 10% акций «Спартака». Кроме того, он дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках.

    «Гендиректор такого клуба должен выкатить план, сделать его публичным, потому что у нас народный клуб "Спартак", по крайней мере, он на это претендует. Не было сделано, на мой взгляд, ничего.

    Он не получает денег на основании того, что "Спартак" вскрыл какие-то вещи, которые не устраивали клуб. Налицо конфликт интересов. "Спартак" подозревает, что были махинации по двум игрокам, которых он приобрел — Кокорину и Урунову. Эти махинации вскрылись, он потерял доверие.

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    • Урунов получал в "Уфе" 200 тысяч рублей. Его принимает в "Спартак" гендиректор, который должен отстаивать интересы клуба. Он берет его на 900 тысяч евро. Газизов, очевидно, не отстаивал. Вместо того, чтобы заключить контракт на 2-3 года, подписывается контракт на 5 лет. Стоимость Урунова при продаже. Газизов должен был получать 25%, потом это переписали, и 75% уходит Газизову лично. Когда все это начало вскрываться, кое-кто в "Спартаке" спросил Урунова: "Сколько ты получаешь?" Он сказал: "15 тысяч евро, остальное отдаю папе". А кто папа?

    Если "Спартак" начал рыть, он может нарыть до того, что будет подано заявление о возбуждении уголовного дела, потому что налицо мошенничество. Нельзя подписать документы с одной стороны как гендиректор, а с другой — как владелец прав на игрока. Тогда посмотрим, что будет.

    Финальная точка? С юридической точки зрения… Скандалы никому не нужны, особенно в преддверии финансовых договоренностей. Если Газизов успокоится, а он проиграл уже один суд, как известно, думаю, что "Спартак" никуда не пойдет», — приводит слова Добровинского «Матч ТВ».

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