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    Семин: Думаю, Миранчук еще не сказал своего последнего слова в Италии

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Минарчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    По сообщениям СМИ, российский футболист может продолжить карьеру в «Дженоа», главным тренером которого является Андрей Шевченко.

    «То время, которые давали Алексею, он выступал прилично и достойно.

    Для него очень сложная ситуация — каждый раз выходить на 15 минут. Любой игрок чисто психологически это будет воспринимать не очень хорошо.

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    • Уход из "Аталанты"? Это должен решить он сам. Он знает свою ситуацию, тренера, его требования. Принять решение нужно самостоятельно. Не могу дать ему совет.

    Миранчук в российском чемпионате будет играть в любой команде. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова в Италии. Тот, кто его возьмет в Италии, обязательно угадает.

    "Дженоа"? Команда у Шевченко — явный фаворит на вылет. Там будет непросто любому игроку», — приводит слова Семина сайт «Матч ТВ».

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