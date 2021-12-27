Семин: Думаю, Миранчук еще не сказал своего последнего слова в Италии

Бывший главный тренер «Локомотива»поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты»

По сообщениям СМИ, российский футболист может продолжить карьеру в «Дженоа», главным тренером которого является Андрей Шевченко.

«То время, которые давали Алексею, он выступал прилично и достойно.

Для него очень сложная ситуация — каждый раз выходить на 15 минут. Любой игрок чисто психологически это будет воспринимать не очень хорошо.

Уход из "Аталанты"? Это должен решить он сам. Он знает свою ситуацию, тренера, его требования. Принять решение нужно самостоятельно. Не могу дать ему совет.

Миранчук в российском чемпионате будет играть в любой команде. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова в Италии. Тот, кто его возьмет в Италии, обязательно угадает.

"Дженоа"? Команда у Шевченко — явный фаворит на вылет. Там будет непросто любому игроку», — приводит слова Семина сайт «Матч ТВ».