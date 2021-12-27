«Барселона» заинтересована в двух игроках «Валенсии»

Игроки «Валенсии»входят в сферу интересов «Барселоны», сообщает Sport.es.

«Валенсии» нужно до 30 июня следующего года получить как минимум € 37 млн от продаж футболистов, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей, поэтому клуб может рассмотреть предложения по Гайе и Солеру, которые входят в число самых перспективных игроков команды. «Барселона» может включиться в борьбу за них.

Контракты Гайи и Солера истекают в 2023 году. В этом сезоне 26-летний Гайя провёл 14 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал три результативные передачи. Солеру 24 года, он забил семь голов и отдал две передачи в 15 матчах.