В Англии могут запретить посещать футбольные матчи на срок до 10 лет за расизм в интернете

Жесткие меры в отношении расизма Фото: globallookpress.com
«Этим летом мы увидели, как прекрасную игру омрачил позорный расизм от онлайн-троллей, которые прятались за клавиатурами и оскорбляли наших футболистов.
Расизм — это неприемлемо. Этот позорный предрассудок слишком долго омрачает футбол. Нужно наказывать тех, кто несет ответственность за ужасные оскорбления в интернете.
Изменения в законе, которые я предлагаю, приведут к тому, что им будет запрещено посещать футбольные матчи», — цитирует Пател SkySports.
Нарушителям будет запрещено посещать футбольные матчи до 10 лет.