В Англии могут запретить посещать футбольные матчи на срок до 10 лет за расизм в интернете

Младший министр по вопросам занятости в Министерстве труда и пенсий Великобритании Прити Пател предложила на рассмотрение законопроект, согласно которому людей будут наказывать за оскорбительные высказывания в соцсетях.

«Этим летом мы увидели, как прекрасную игру омрачил позорный расизм от онлайн-троллей, которые прятались за клавиатурами и оскорбляли наших футболистов.

Расизм — это неприемлемо. Этот позорный предрассудок слишком долго омрачает футбол. Нужно наказывать тех, кто несет ответственность за ужасные оскорбления в интернете.

Изменения в законе, которые я предлагаю, приведут к тому, что им будет запрещено посещать футбольные матчи», — цитирует Пател SkySports.

Нарушителям будет запрещено посещать футбольные матчи до 10 лет.