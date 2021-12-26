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    В Англии могут запретить посещать футбольные матчи на срок до 10 лет за расизм в интернете

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    Младший министр по вопросам занятости в Министерстве труда и пенсий Великобритании Прити Пател предложила на рассмотрение законопроект, согласно которому людей будут наказывать за оскорбительные высказывания в соцсетях.

    Жесткие меры в отношении расизма
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    Жесткие меры в отношении расизма

    «Этим летом мы увидели, как прекрасную игру омрачил позорный расизм от онлайн-троллей, которые прятались за клавиатурами и оскорбляли наших футболистов.

    Расизм — это неприемлемо. Этот позорный предрассудок слишком долго омрачает футбол. Нужно наказывать тех, кто несет ответственность за ужасные оскорбления в интернете.

    Изменения в законе, которые я предлагаю, приведут к тому, что им будет запрещено посещать футбольные матчи», — цитирует Пател SkySports.

    Нарушителям будет запрещено посещать футбольные матчи до 10 лет.

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