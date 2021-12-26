Петржела: Если уйдут Дзюба и Азмун, «Зенит» даже не заметит

Бывший главный тренер «Зенита»прокомментировал слухи о возможном уходе Артема Дзюбы и Сердара Азмуна из клуба.

«В "Зените" Дзюба толком не играл последнее время, поэтому переход в "Рубин" может быть хорошим вариантом для него. Артем уже взрослый и немного медленный игрок для "Зенита". Зная уровень и опытность Слуцкого, для Дзюбы это точно не будет шагом назад. Здесь он хотя бы будет играть, а не сидеть.

В любом случае, если уйдут Дзюба и Азмун, "Зенит" даже не заметит. Это не будет проблемой или потерей для клуба. В этой команде столько хороших футболистов и такой огромный бюджет, что на их место можно купить новых качественных футболистов. Когда у команды есть деньги, она может все», — сказал Петржела в интервью Sport24.

Дзюба попал в сферу интересов «Рубина», а Азмун интересен «Лиону» и «Ньюкаслу».