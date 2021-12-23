Симеоне: Мы должны очистить свой разум, успокоиться и продолжать работать

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал очередное поражение команды в Примере. «Матрасники» уступили «Гранаде» со счетом 1:2.

«Мы провели очень хороший матч, но пренебрежение мелкими деталями очень дорого нам обошлось.

Мы не побеждаем в тех матчах, где в каком-то смысле заслуживали победы, но это футбол. Ингда мы побеждаем, не заслуживая этого, а теперь вынуждены проигрывать в матчах, где заслуживали победы. Мы должны очистить свой разум, успокоиться и продолжать работать, ждать, пока восстановятся центральные защитники, которых нам очень не хватает», — приводит слова Симеоне Marca.