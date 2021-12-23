Газизов: «Уфа» останется в РПЛ

Шамиль Газизов Фото: globallookpress.com
«Сегодня мы решили вопросы развития массового и детского футбола, это главная тема совещания. Что касается профессионального футбола, то впереди у нас сложный полугодичный этап, где мы обязаны усиливать результат, это указ главы республики Радия Фаритовича.
Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в Российской Премьер-Лиге», — сказал Газизов.
Ранее Газизов заявлял, что в случае вылета в ФНЛ «Уфа» может быть расформирована.