Газизов: «Уфа» останется в РПЛ

Генеральный директор «Уфы»заявил, что финансовые трудности клуба полностью урегулированы, а также выразил уверенность в сохранении прописки в РПЛ, сообщает официальный сайт команды.

«Сегодня мы решили вопросы развития массового и детского футбола, это главная тема совещания. Что касается профессионального футбола, то впереди у нас сложный полугодичный этап, где мы обязаны усиливать результат, это указ главы республики Радия Фаритовича.

Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в Российской Премьер-Лиге», — сказал Газизов.

Ранее Газизов заявлял, что в случае вылета в ФНЛ «Уфа» может быть расформирована.