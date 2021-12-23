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    Моуринью про ничью с «Сампдорией»: Сложно играть против команды, которая играть не хочет

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 19-го тура Серии А с «Сампдорией» (1:1).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «В первом тайме проблемы были на всех этапах. Команда не была сосредоточена в полной мере, теряла мяч, не проявляла инициативу. Только Дзаньоло играл достаточно интенсивно и реагировал на происходящее как надо.

    Во второй половине было получше. Выше интенсивность, больше прессинга, мы изменили позицию Мхитаряна, начали создавать моменты, забили гол. Но очень сложно играть против команды, которая играть не хочет. Она хорошо потрудилась ради того, чтобы набрать очко, но результат стал следствием того, что у нас был неправильный подход к делу, нам не хватало качественных действий», — цитирует Моуринью Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    У «Ромы» 32 очка и шестая позиция в таблице. «Верона» с 24 баллами идет на 12 строке.

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