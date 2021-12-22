Шевченко остался доволен ничьей с «Аталантой»

Андрей Шевченко Фото: globallookpress.com
«Нам нужно было показать характер. Мы великолепно отреагировали и показали отличный дух. Команда хочет сражаться за результат, и у нее есть сердце, что она и показала сегодня.
Состояние поля не помогло "Аталанте". Сегодня ребята сделали то, о чем я их просил. Мы можем играть лучше, особенно в атаке, где нам не хватало остроты и физических качеств. Но я доволен тем, то мы сделали сегодня», — цитирует украинца Football Italia.
Генуэзцы набрали 11 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 38 очками находится в шаге от тройки лидеров.