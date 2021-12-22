«Севилья» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче на 32-й минуте открыли хозяева. Прошел пас низом с углового на Алехандро Гомеса, который в касание вколотил мяч в дальний угол из середины штрафной «Барсы».

На 45-й минуте каталонцы отыгрались. Рональд Араухо после навеса с углового выше всех выпрыгнул и пробил головой в дальний нижний угол без шансов для голкипера.

На 64-й минуте севильцы остались в меньшинстве. Жуль Кунде кинул мяч в лицо Альбе и был удален прямой красной карточкой.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Барселона 1:1 Голы: 1:0 Алехандро Гомес (32'), 1:1 Рональд Араухо (45') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Карим Рекик, Жоан Жордан, Томас Делейни (Людвиг Аугустинсон, 86'), Иван Ракитич (Неманья Гудель, 70'), Лукас Окампос (Valentino Fattore, 90'), Рафаэль Мир Висенте (Юссеф Эн-Несири, 70'), Алехандро Гомес (Juanlu Sanchez, 86') Барселона: Abdessamad Ezzalzouli, Ferran Jutgla (Николас Гонсалес, 73'), Усман Дембеле, Pablo Gavira, Серхио Бускетс, Френки де Йонг (Люк де Йонг, 85'), Жорди Альба, Эрик Гарсия (Клеман Лангле, 73'), Жерар Пике, Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Серхио Бускетс (11'), Томас Делейни (35'), Abdessamad Ezzalzouli (74'), Pablo Gavira (77'), Juanlu Sanchez (88') Удаление: Жюль Кунде (64')

«Севилья» набрала 38 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры. У «Барсы» 28 очков и седьмое место.