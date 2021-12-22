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    Червиченко назвал трансфер Николсона в «Спартак» странным

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансфер ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    «По-моему, пару часов назад говорили, что такого трансфера не может быть. Да, веселые ребята. Не знаю, о ком идет речь. Он из Ямайки, а среди иностранцев лишних мест уже нет, значит точно кто-то должен пойти на выход. Наверное, Хендрикс.

    Если будем считать по факту, то к сумме трансфера нужно прибавлять отступные игроку, который клуб покинет. Расставание с Хендриксом, наверное, не менее двух миллионов, а если Николсона приобрели за десять, то выходит уже двенадцать.

    Странный трансфер, будем смотреть. По крайней мере есть люди, которые от этого перехода точно не пострадали», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

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