Червиченко назвал трансфер Николсона в «Спартак» странным

Бывший владелец «Спартака»прокомментировал трансфер ямайского форварда «Шарлеруа»

«По-моему, пару часов назад говорили, что такого трансфера не может быть. Да, веселые ребята. Не знаю, о ком идет речь. Он из Ямайки, а среди иностранцев лишних мест уже нет, значит точно кто-то должен пойти на выход. Наверное, Хендрикс.

Если будем считать по факту, то к сумме трансфера нужно прибавлять отступные игроку, который клуб покинет. Расставание с Хендриксом, наверное, не менее двух миллионов, а если Николсона приобрели за десять, то выходит уже двенадцать.

Странный трансфер, будем смотреть. По крайней мере есть люди, которые от этого перехода точно не пострадали», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».