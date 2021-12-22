Черчесов рассказал, планирует ли приглашать в «Ференцварош» российских футболистов

Главный тренер «Ференцвароша»высказался по поводу возможного приглашения в команду российских футболистов.

«Нахожусь в Москве, вчера прилетел. Я посмотрел все, что можно. Подписал контракт, вылетим 2 января, будем решать те задачи, которые перед нами стоят.

Можно ли увидеть кого-то из российских игроков в "Ференцвароше"? Мой совет спортивному директору был такой: если надо кого-то приглашать на конкретное место, то это надо делать. Несолидно что-то предлагать, не изучив, что у тебя есть. Пока было бы неправильно какие-то действия предпринимать, состав опытный. За час это не сделаешь, это тонкая работа.

Почему пошел в этот клуб? Главное, не за сколько, а с кем. Ты сразу чувствуешь, есть ли химия, или нет», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

«Ференцварош» занимает первое место в текущем чемпионате Венгрии после 16-ти сыгранных матчей.