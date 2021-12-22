11 игроков «Бордо» заболели коронавирусом за день до игры с «Лиллем»

По информации источника, среди заболевших 11 футболистов и 3 сотрудника клуба.
В среду, 22 декабря, запланировано проведение домашнего матча «Бордо» с «Лиллем». Начало — в 23:00 по московскому времени.
Руководство жирондинского клуба примет решение о возможном переносе игры утром 22 декабря после новой серии тестов.
«Бордо» имеет в своём активе 17 очков и располагается на пятнадцатом месте в чемпионате Франции.
«Лилль» является действующим чемпионом Франции и с 25 очками занимает одиннадцатое место в Лиге 1.