11 игроков «Бордо» заболели коронавирусом за день до игры с «Лиллем»

Во французском «Бордо» зафиксирована вспышка COVID-19 — положительные тесты на коронавирус сдали 14 человек, сообщает L’Equipe.

По информации источника, среди заболевших 11 футболистов и 3 сотрудника клуба.

В среду, 22 декабря, запланировано проведение домашнего матча «Бордо» с «Лиллем». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Руководство жирондинского клуба примет решение о возможном переносе игры утром 22 декабря после новой серии тестов.

«Бордо» имеет в своём активе 17 очков и располагается на пятнадцатом месте в чемпионате Франции.

«Лилль» является действующим чемпионом Франции и с 25 очками занимает одиннадцатое место в Лиге 1.