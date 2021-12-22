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    11 игроков «Бордо» заболели коронавирусом за день до игры с «Лиллем»

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    Во французском «Бордо» зафиксирована вспышка COVID-19 — положительные тесты на коронавирус сдали 14 человек, сообщает L’Equipe.

    «Бордо»
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    «Бордо»

    По информации источника, среди заболевших 11 футболистов и 3 сотрудника клуба.

    В среду, 22 декабря, запланировано проведение домашнего матча «Бордо» с «Лиллем». Начало — в 23:00 по московскому времени.

    Руководство жирондинского клуба примет решение о возможном переносе игры утром 22 декабря после новой серии тестов.

    «Бордо» имеет в своём активе 17 очков и располагается на пятнадцатом месте в чемпионате Франции.

    «Лилль» является действующим чемпионом Франции и с 25 очками занимает одиннадцатое место в Лиге 1.

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