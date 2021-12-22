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    Азмун — лучший игрок года в России по версии тренеров, Акинфеев — 2-й

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    Форвард «Зенита» Сердар Азмун стал лучшим футболистом 2021 года в России по итогам опроса, организованного «Спорт-Экспрессом» среди профессиональных тренеров.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    В число 16 опрошенных специалистов вошли Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Владимир Федотов («Сочи»), Андрей Талалаев («Ахмат»), Леонид Слуцкий («Рубин») и другие тренеры.

    Азмун набрал суммарно 34 очка. Лучшим его посчитали три из шестнадцати тренеров, два поставили его на второе место, три — на третье, один — на четвертое.

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял вторую позицию с 28 баллами, хавбек «Монако» Александр Головин стал третьим с 21 очком.

    В десятку также вошли полузащитники «Зенита» Вильмар Барриос (19) и Клаудиньо (18), форвард питерцев Артем Дзюба (16), голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (14), полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (13), хавбеки «Динамо» Себастьян Шиманьски (9) и Арсен Захарян (7).

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