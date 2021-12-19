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    Симеоне: «Атлетико» должен работать и возвращать уверенность

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Севилья Атлетико
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 18-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:2).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы в трудном положении, у нас нет результата. Мы должны работать и возвращать уверенность. Нам не хватает душевного спокойствия. Их второй гол случился тогда, когда я не ожидал этого.

    К сожалению, сейчас мы в такой ситуации. Ответственность лежит на мне, но мы обязательно будем двигаться вперед», — приводит слова Симеоне Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Севилья» набрала 37 очков и продолжает погоню за лидирующим «Реалом». «Матрасники» с 28 очками остались пятом месте в таблице Примеры, однако имеют игру в запасе.

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