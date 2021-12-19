Симеоне: «Атлетико» должен работать и возвращать уверенность

Главный тренер «Атлетико»подвел итоги матча 18-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:2).

«Мы в трудном положении, у нас нет результата. Мы должны работать и возвращать уверенность. Нам не хватает душевного спокойствия. Их второй гол случился тогда, когда я не ожидал этого.

К сожалению, сейчас мы в такой ситуации. Ответственность лежит на мне, но мы обязательно будем двигаться вперед», — приводит слова Симеоне Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» набрала 37 очков и продолжает погоню за лидирующим «Реалом». «Матрасники» с 28 очками остались пятом месте в таблице Примеры, однако имеют игру в запасе.