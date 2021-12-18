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    «Райо Вальекано» одержал домашнюю победу над «Алавесом»

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    В рамках 18-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своём стадионе принимал «Алавес». Матч закончился со счётом 2:0.

    Алехандро Катена
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    Алехандро Катена

    На 19-й минуте счёт в матче открыл Сержио Гвардиола, игрок «Райо Вальекано» точно пробив в левый угол ворот. А на 26-й минуте Алехандро Катена хорошо сыграл на втором этаже и нанёс точный удар по воротам, таким образом удвоив преимущество хозяев.

    По окончанию этого матча «Райо Вальекано» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы набрав 30 очков. «Алавес» находится лишь на одну строчку выше зоны вылета (17 место), в их активе 15 очков.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Алавес 2:0
    Голы: 1:0 Серхио Гвардиола (19'), 2:0 Алехандро Катена (26') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Esteban Ariel Saveljich, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Сантьяго Комесанья (Пате Сисс, 87'), Оскар Валентин, Иси Паласон (Радамель Фалькао, 87'), Оскар Трехо (Унаи Лопес, 76'), Альваро Гарсия (Бебе, 43'), Серхио Гвардиола (Ранди Нтекья, 75') Алавес: Хоселу, Луис Риоха (Факундо Пельистри, 76'), Антонио Мойя (Эдгар Мендес, 54'), Пере Понс (Мануэль Гарсия, 61'), Miguel de la Fuente (Мамаду Силла, 61'), Мамаду Лум Н'Диайе, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Альберто Родригес, Мартин Агиррегабирия (Alexandru Tirlea, 76'), Фернандо Пачеко Предупреждения: Оскар Трехо (10'), Рубен Дуарте (24'), Альберто Родригес (70')
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