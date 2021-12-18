«Райо Вальекано» одержал домашнюю победу над «Алавесом»

В рамках 18-го тура чемпионата Испаниина своём стадионе принимал. Матч закончился со счётом 2:0.

На 19-й минуте счёт в матче открыл Сержио Гвардиола, игрок «Райо Вальекано» точно пробив в левый угол ворот. А на 26-й минуте Алехандро Катена хорошо сыграл на втором этаже и нанёс точный удар по воротам, таким образом удвоив преимущество хозяев.

По окончанию этого матча «Райо Вальекано» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы набрав 30 очков. «Алавес» находится лишь на одну строчку выше зоны вылета (17 место), в их активе 15 очков.