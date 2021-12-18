«Салернитана» — «Интер»: счет 0:5, обзор голов

в выездном матче 18 тура Серии А разобрался с, выиграв 5:0.

По голу в составе «нерадзурри» забили Иван Перишич, Дензел Дюмфрис, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес и Роберто Гальярдини.

Футбол. Италия. Серия А Салернитана — Интер 0:5 Голы: 0:1 Иван Перишич (11'), 0:2 Дензел Дюмфрис (33'), 0:3 Алексис Санчес (52'), 0:4 Лаутаро Мартинес (78'), 0:5 Роберто Гальярдини (87') Салернитана: Vincenzo Fiorillo, Норберт Дьёмбер (Nadir Zortea, 80'), Luka Bogdan, Риккардо Гальоло, Filippo Delli Carri, Joel Chukwuma Obi, Григорис Кастанос (Andrea Schiavone, 61'), Лассана Кулибали, Лука Раньери (Павел Ярошински, 71'), Франк Рибери (Cedric Gondo, 71'), Simy (Милан Дюрич, 61') Интер: Эдин Джеко, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес, 56'), Иван Перишич (Александар Коларов, 79'), Хакан Чалханоглу, Марсело Брозович (Роберто Гальярдини, 71'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 56'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 56'), Стефан де Врей, Danilo D'Ambrosio, Самир Ханданович Предупреждения: Николо Барелла (18'), Норберт Дьёмбер (53'), Хакан Чалханоглу (76')

«Интер» набрал 43 очка и вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата Италии.

«Салернитана» продолжает находиться на дне таблицы. У нее 8 пунктов.