«Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером

Паоло Ваноли Фото: globallookpress.com
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
На этом посту он заменил португальца Руя Виторию, который был уволен в начале текущей неделе.
В штаб Ваноли вошли ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.
𝗔𝗻𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼! 🇮🇹 pic.twitter.com/31kuVUXpU5— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2021
Ранее Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.