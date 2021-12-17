«Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером

Московский сообщил на своем официальном сайте о назначениина пост главного тренера команды.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

На этом посту он заменил португальца Руя Виторию, который был уволен в начале текущей неделе.

В штаб Ваноли вошли ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

Ранее Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.