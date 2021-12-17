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    «Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером

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    Московский «Спартак» сообщил на своем официальном сайте о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

    На этом посту он заменил португальца Руя Виторию, который был уволен в начале текущей неделе.

    В штаб Ваноли вошли ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

    Ранее Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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