Карпин: После поражения от Хорватии было очень сильное разочарование

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу того, что у него было желание уйти из национальной команды после поражения от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Было очень сильное разочарование. Но считаю, что это нормальные человеческие эмоции, когда долго к чему-то идешь и это не получается, могут посещать мысли о том, как дальше быть. Нужно было побороть это разочарование и двигаться дальше.

Доволен сборной на пять баллов. Что нужно, чтобы было 10 из 10? Продолжать работать. У каждого все же своя планка, по которой можно измерять. Можно считать, что выйти из группы и дойти до полуфинала — это хорошо. Но ведь зависит от того, как это сделать. Обиваться весь матч и еле-еле выигрывать 1:0? Принесет это удовлетворение? Результат — да, игра — нет. Удовлетворение будет при хорошем футболе и достижении результата», — приводит слова Карпина Афиша Daily.

Сборная России сыграет с Польшей в рамках полуфинального стыкового матча за право выхода на ЧМ-2022. Встреча пройдет 24 марта в Москве.

Напомним, неустойчивая психика футболистов сборной России стала главным замечанием технического комитета РФС после матча с Хорватией.