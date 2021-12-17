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    Карпин: После поражения от Хорватии было очень сильное разочарование

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу того, что у него было желание уйти из национальной команды после поражения от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Было очень сильное разочарование. Но считаю, что это нормальные человеческие эмоции, когда долго к чему-то идешь и это не получается, могут посещать мысли о том, как дальше быть. Нужно было побороть это разочарование и двигаться дальше.

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    • Доволен сборной на пять баллов. Что нужно, чтобы было 10 из 10? Продолжать работать. У каждого все же своя планка, по которой можно измерять. Можно считать, что выйти из группы и дойти до полуфинала — это хорошо. Но ведь зависит от того, как это сделать. Обиваться весь матч и еле-еле выигрывать 1:0? Принесет это удовлетворение? Результат — да, игра — нет. Удовлетворение будет при хорошем футболе и достижении результата», — приводит слова Карпина Афиша Daily.

    Сборная России сыграет с Польшей в рамках полуфинального стыкового матча за право выхода на ЧМ-2022. Встреча пройдет 24 марта в Москве.

    Напомним, неустойчивая психика футболистов сборной России стала главным замечанием технического комитета РФС после матча с Хорватией.

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