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    Неустойчивая психика сборной стала главным замечанием техкома РФС после матча с Хорватией

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    Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев рассказал об итогах заседания организации, на котором осуждалось в том числе поражение сборной России от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Говорили о проблемах: как повлиять на составляющие, из-за которых завалили матч с Хорватией. Это и про психологическую готовность, уравновешенность, уверенность.

    Команда должна играть на уровне своих возможностей. Мы не можем сказать, чтобы команда играла так, как Англия или Испания, но мы должны играть на уровне своих собственных возможностей.

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    • Например, мы говорили, что вы же могли сделать передачу на 10 м, но почему не сделали? Почему отказались от игры? Основное замечание сводилось к неустойчивой психике. Почему это происходит? Потому что ответственность задавила. Нужно уметь управлять своими эмоциями.

    Валерия Карпина не было, но было ясно еще до совещания, что будет Писарев», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта.

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