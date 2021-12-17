Червиченко о жеребьевке Лиги наций: Карпин — фартовый, ему даже здесь везет

Бывший президент московского «Спартака»уверен, что сборнойповезло с соперниками в Лиге наций.

Ранее на этой неделе состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Сборная России попала в одну группу с Израилем, Исландией и Албанией.

«Карпин — фартовый, ему даже здесь везет. Не вижу ни одну команду в группе, которой мы можем проиграть даже в гостях.

Что Израиль, что Албания немного противные, но сложностей не должно быть. Абсолютно проходная группа, мы обязаны ее выигрывать. Это не последняя группа с сербами и шведами, вот там будет веселуха», — приводит слова Червиченко «Р-Спорт».

В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.