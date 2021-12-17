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    Червиченко о жеребьевке Лиги наций: Карпин — фартовый, ему даже здесь везет

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    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что сборной России повезло с соперниками в Лиге наций.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Ранее на этой неделе состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Сборная России попала в одну группу с Израилем, Исландией и Албанией.

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    • «Карпин — фартовый, ему даже здесь везет. Не вижу ни одну команду в группе, которой мы можем проиграть даже в гостях.

    Что Израиль, что Албания немного противные, но сложностей не должно быть. Абсолютно проходная группа, мы обязаны ее выигрывать. Это не последняя группа с сербами и шведами, вот там будет веселуха», — приводит слова Червиченко «Р-Спорт».

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    • В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

    Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

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