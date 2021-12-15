Шевченко: Победа над «Салернитаной» придаст «Дженоа» уверенности

Главный тренер «Дженоа»прокомментировал победу над «Салернитаной» (1:0) в 1/16 финала Кубка Италии.

«Хорошая командная победа, которая дает нам уверенность. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но нам всегда чего-то не хватает. Мы должны работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но изменения, которые мы внесли дали для всех возможность вернуться в игру.

Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который прибыл сейчас. В следующих двух играх нам предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как "Лацио" и "Аталанта", затем мы подумаем о трансферном рынке», — приводит слов Шевченко журналист Джанлука ди Марцио.

В 1/8 финала «Дженоа» сыграет с «Миланом» — клубом, за который выступал Шевченко. Встреча пройдет 12 января 2022 года.