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    Шевченко: Победа над «Салернитаной» придаст «Дженоа» уверенности

    Футбол Футбол Италии Кубок Италии Дженоа Салернитана
    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал победу над «Салернитаной» (1:0) в 1/16 финала Кубка Италии.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Хорошая командная победа, которая дает нам уверенность. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но нам всегда чего-то не хватает. Мы должны работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но изменения, которые мы внесли дали для всех возможность вернуться в игру.

    Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который прибыл сейчас. В следующих двух играх нам предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как "Лацио" и "Аталанта", затем мы подумаем о трансферном рынке», — приводит слов Шевченко журналист Джанлука ди Марцио.

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