Гвардиола превзошел рекорд Клоппа в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Лидсом» (7:0) в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

Таким образом, «Сити» одержал 33-ю победу в АПЛ в 2021 году. «Горожане» повторили рекорд «Ливерпуля» по количеству побед за календарный год. Мерсисайдцы достигли такого результата в 1982 году, сообщает Gracenote Live.

Кроме того, главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола установил рекорд АПЛ. По информации B/R Football, специалист быстрее всех забил 500 голов. Для этого понадобилось 207 игр. Предыдущее достижение принадлежало «Ливерпулю». Под руководством Юргена Клоппа команда забила в 500 голов в АПЛ за 234 матча.

После 17 туров «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 41 очко.