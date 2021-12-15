Дюков: Результаты сборной России можно признать удовлетворительными

Президент Российского футбольного союза (РФС)оценил игру сборной России под руководством

«Считаю, что результаты можно признать удовлетворительными. Но отборочный турнир еще продолжается и только после него можно дать окончательную оценку работы тренерскому штабу.

Нам надо думать о мартовских матчах, к ним мы готовимся. Вариант продления контракта Карпина возможен, но решение будет приниматься после мартовских игр», — приводит слова Дюкова Sportbox.ru.

Сборная России не сумела напрямую отобраться на чемпионат мира в Катаре и весной сыграет в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве.