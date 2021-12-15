ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ГрилишГрилиш делает «Манчестер Сити» еще более грозным
  • 17:18
    • «Спартак» объявил об отставке Витории
  • 14:30
    • Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Он заплакал на пресс-конференции
  • 18:26
    • Канада назвала состав на матч Кубка Первого канала против России
  • 15:01
    • СМИ: «Спартак» продлил контракт с Максименко
  • 14:53
    • В «Реале» вспышка коронавируса, положительные тесты сдали Модрич и Марсело
    Все новости спорта

    Дюков: Результаты сборной России можно признать удовлетворительными

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная России Футбол России ЧМ-2022 РФС
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил игру сборной России под руководством Валерия Карпина.

    Сборная России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная России

    «Считаю, что результаты можно признать удовлетворительными. Но отборочный турнир еще продолжается и только после него можно дать окончательную оценку работы тренерскому штабу.

    Нам надо думать о мартовских матчах, к ним мы готовимся. Вариант продления контракта Карпина возможен, но решение будет приниматься после мартовских игр», — приводит слова Дюкова Sportbox.ru.

    Сборная России не сумела напрямую отобраться на чемпионат мира в Катаре и весной сыграет в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Россия начнет домашний Евротур?
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Арсенал» отобрать очки у «Вест Хэма»?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Дортмундцы разнесут в щепки аутсайдера?
  • «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия М — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры