Дюков: Результаты сборной России можно признать удовлетворительными

Сборная России Фото: globallookpress.com
«Считаю, что результаты можно признать удовлетворительными. Но отборочный турнир еще продолжается и только после него можно дать окончательную оценку работы тренерскому штабу.
Нам надо думать о мартовских матчах, к ним мы готовимся. Вариант продления контракта Карпина возможен, но решение будет приниматься после мартовских игр», — приводит слова Дюкова Sportbox.ru.
Сборная России не сумела напрямую отобраться на чемпионат мира в Катаре и весной сыграет в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве.