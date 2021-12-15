Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Глава Российского футбольного союза (РФС)высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

«Моя позиция о лимите известна. Сегодня этот вопрос не обсуждался.

Сейчас ведем обсуждение с Министерством спорта, обсуждаются различные варианты с внесением изменений. Обсуждаем комплекс мер по повышению конкурентоспособности российских футболистов.

Действующий лимит "8+17" имеет больше преимуществ по сравнению с форматом "6+5".

Но сохраняется та же проблема — нерыночная зарплата, а в следствие утраты многими российскими футболистами мотивации к развитию и завышенные расходы клубов на трансферы и зарплаты.

Для решения этой проблемы нужны новые решения. Это и обсуждаем с Министерством спорта», — заявил Дюков «Спорт-Экспрессу».