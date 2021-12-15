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    Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров

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    Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

    «Моя позиция о лимите известна. Сегодня этот вопрос не обсуждался.

    Сейчас ведем обсуждение с Министерством спорта, обсуждаются различные варианты с внесением изменений. Обсуждаем комплекс мер по повышению конкурентоспособности российских футболистов.

    Действующий лимит "8+17" имеет больше преимуществ по сравнению с форматом "6+5".

    Но сохраняется та же проблема — нерыночная зарплата, а в следствие утраты многими российскими футболистами мотивации к развитию и завышенные расходы клубов на трансферы и зарплаты.

    Для решения этой проблемы нужны новые решения. Это и обсуждаем с Министерством спорта», — заявил Дюков «Спорт-Экспрессу».

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