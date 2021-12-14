Глава Башкирии заявил, что все финансовые вопросы «Уфы» уже решены

Шамиль Газизов Фото: globallookpress.com
«Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьезно прогрессируют в борьбе с соперником на поле.
Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», — цитирует Хабирова ТАСС.
«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 18 матчах.