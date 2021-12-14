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    Глава Башкирии заявил, что все финансовые вопросы «Уфы» уже решены

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    Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все финансовые проблемы «Уфы» решены. Об этом чиновник сообщил на встрече с генеральным директором уфимского клуба Шамилем Газизовым.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьезно прогрессируют в борьбе с соперником на поле.

    Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», — цитирует Хабирова ТАСС.

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    «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 18 матчах.

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