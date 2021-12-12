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    Рыбус: У нас был плохой период, было важно закончить год победой

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    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус после матча 18-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0) оценил выступление команды в первой части сезона.

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    Напомним, «Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах и занимает пятое место в таблице РПЛ.

    «У нас был плохой период, очень ждали этой победы. Было важно закончить год победой. Нам надо всем отдохнуть и с новыми силами приступить к сборам.

    У нас много чего в команде не получилось. Очень много травмированных — это главная причина наших неудач. Мы давно не играли в полном составе.

    Конечно, когда идет такая неудачная серия в команде плохая атмосфера, нет уверенности в себе. Это было сложное время для нас. Сейчас всем нужно отдыхать и даже не думать о футболе.

    В команде все отлично, все друг друга поддерживают. Сегодня мы радовались забитым голам так, как будто мы выиграли какой-то еврокубок. Все очень ждали этой победы.

    Ральф Рангник не участвовал в тренировочном процессе, просто всегда находился на стадионе. Как руководитель, он хороший специалист, все мы видим, где он сейчас находится», — сказал Рыбус «Спорт-Экспрессу».

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