Рыбус: У нас был плохой период, было важно закончить год победой

Защитник «Локомотива»после матча 18-го тура РПЛ против(2:0) оценил выступление команды в первой части сезона.

Напомним, «Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах и занимает пятое место в таблице РПЛ.

«У нас был плохой период, очень ждали этой победы. Было важно закончить год победой. Нам надо всем отдохнуть и с новыми силами приступить к сборам.

У нас много чего в команде не получилось. Очень много травмированных — это главная причина наших неудач. Мы давно не играли в полном составе.

Конечно, когда идет такая неудачная серия в команде плохая атмосфера, нет уверенности в себе. Это было сложное время для нас. Сейчас всем нужно отдыхать и даже не думать о футболе.

В команде все отлично, все друг друга поддерживают. Сегодня мы радовались забитым голам так, как будто мы выиграли какой-то еврокубок. Все очень ждали этой победы.

Ральф Рангник не участвовал в тренировочном процессе, просто всегда находился на стадионе. Как руководитель, он хороший специалист, все мы видим, где он сейчас находится», — сказал Рыбус «Спорт-Экспрессу».