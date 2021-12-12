ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала»
  • 22:26
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»
  • 20:55
    • Дубль Гаджимурадова помог «Уралу» разгромить «Ростов»
  • 19:59
    • «Арсенал» крупно обыграл «Саутгемптон»
  • 19:52
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой»
  • 00:42
    • Ибрагимович спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»
    Все новости спорта

    «Сент-Этьен» в меньшинстве уступил «Реймсу»

    «Реймс» — «Сент-Этьен»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Реймс Сент-Этьен
    В матче 18-го тура чемпионата Франции «Реймс» одержал домашнюю победу над «Сент-Этьеном» со счетом 2:0.

    «Реймс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реймс»

    В составе победителей малийский форвард Эль Билал Туре реализовал пенальти на 23-й минуте, а на 89-й минуте нападающий Натанаэль Мбюкю снял все вопросы о победителе.

    Отметим, что гости с 45-й минуты играли вдесятером — прямую красную карточку получил габонский форвард Дени Буанга.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Сент-Этьен 2:0
    Голы: 1:0 Эль Билал Туре (пенальти) (23'), 2:0 Натанаэль Мбюкю (89') Реймс: Предраг Райкович, Томас Фоке, Ваут Фас, Эндрю Гравильон, Alexis Flips, Азор Матусива (Самбу Сиссоко, 76'), Dion Lopy (Морету Кассаман, 64'), Гислейн Конан (Bradley Locko, 64'), Ilan Kebbal (Натанаэль Мбюкю, 74'), Эль Билал Туре (Анастасиос Донис, 64'), Hugo Ekitike Сент-Этьен: Дени Буанга, Вахби Хазри, Арно Норден (Yanis Lhery, 74'), Зеду Юссуф (Иван Неу, 53'), Ряд Будебуз, Махди Камара, Мигель Трауко (Жан-Филипп Крассо, 88'), Тимоте Колодзейчак, Микаэль Наде, Габриэл Силва (Иванн Макон, 54'), Этьен Грин (Стефан Баич, 46') Предупреждения: Гислейн Конан (53'), Ваут Фас (54'), Иванн Макон (67'), Вахби Хазри (79') Удаление: Дени Буанга (45 + 1')

    Для занимающего последнее место в таблице чемпионата Франции «Сент-Этьена» это поражение стало четвертым подряд. «Реймс» располагается на 14-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Защитит ли Оливейра титул чемпиона?
  • Оливейра — Порье. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сколько раундов продержится соперник Ломаченко?
  • Ломаченко — Комми. Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
  • «Рейнджерс» заберут победу в домашней игре с «Нэшвиллом»?
  • «Рейнджерс» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оливейра — Порье
  • Прочие
  • Сегодня в 07:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Ломаченко — Комми
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фамаликан — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры