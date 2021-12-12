«Реймс» — «Сент-Этьен»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

В составе победителей малийский форвард Эль Билал Туре реализовал пенальти на 23-й минуте, а на 89-й минуте нападающий Натанаэль Мбюкю снял все вопросы о победителе.

Отметим, что гости с 45-й минуты играли вдесятером — прямую красную карточку получил габонский форвард Дени Буанга.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Сент-Этьен 2:0 Голы: 1:0 Эль Билал Туре (пенальти) (23'), 2:0 Натанаэль Мбюкю (89') Реймс: Предраг Райкович, Томас Фоке, Ваут Фас, Эндрю Гравильон, Alexis Flips, Азор Матусива (Самбу Сиссоко, 76'), Dion Lopy (Морету Кассаман, 64'), Гислейн Конан (Bradley Locko, 64'), Ilan Kebbal (Натанаэль Мбюкю, 74'), Эль Билал Туре (Анастасиос Донис, 64'), Hugo Ekitike Сент-Этьен: Дени Буанга, Вахби Хазри, Арно Норден (Yanis Lhery, 74'), Зеду Юссуф (Иван Неу, 53'), Ряд Будебуз, Махди Камара, Мигель Трауко (Жан-Филипп Крассо, 88'), Тимоте Колодзейчак, Микаэль Наде, Габриэл Силва (Иванн Макон, 54'), Этьен Грин (Стефан Баич, 46') Предупреждения: Гислейн Конан (53'), Ваут Фас (54'), Иванн Макон (67'), Вахби Хазри (79') Удаление: Дени Буанга (45 + 1')

Для занимающего последнее место в таблице чемпионата Франции «Сент-Этьена» это поражение стало четвертым подряд. «Реймс» располагается на 14-й строчке.