Глава «Уфы»: Если будет все совсем плохо с деньгами, будем продавать футболистов

Председатель совета директоров «Уфы»высказался о финансовых проблемах башкирского клуба.

«В тех условиях, в которых мы работаем, все неплохо, ни одна команда России не работает в таких условиях. Делаем все, чтобы сотни тысяч болельщиков Башкирии без футбола не остались.

Спасибо республике, которая команду не бросает и не оставляет болельщиков один на один с их болью. Спасибо Шамилю Газизову, который два года маневрирует и балансирует, умеет управлять футбольными процессами.

Что будет дальше — сложно судить, но глава республики слов на ветер не бросает. Если он сказал, что договорился [со спонсором], значит, договорился. Но пока никакие документы не подписаны.

Если будет все совсем плохо, будем продавать футболистов и играть дальше», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.