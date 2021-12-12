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    Глава «Уфы»: Если будет все совсем плохо с деньгами, будем продавать футболистов

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    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о финансовых проблемах башкирского клуба.

    «Уфа» — «Локомотив»
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    «Уфа» — «Локомотив»

    «В тех условиях, в которых мы работаем, все неплохо, ни одна команда России не работает в таких условиях. Делаем все, чтобы сотни тысяч болельщиков Башкирии без футбола не остались.

    Спасибо республике, которая команду не бросает и не оставляет болельщиков один на один с их болью. Спасибо Шамилю Газизову, который два года маневрирует и балансирует, умеет управлять футбольными процессами.

    Что будет дальше — сложно судить, но глава республики слов на ветер не бросает. Если он сказал, что договорился [со спонсором], значит, договорился. Но пока никакие документы не подписаны.

    Если будет все совсем плохо, будем продавать футболистов и играть дальше», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.

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