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    Гисдоль: «Локо» был немного лучше «Уфы», но это была тяжелая игра

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    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился впечатлениями после матча 18-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0).

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    После игры главный тренер башкирской команды Алексей Стукалов заявил, что во втором тайме команды играли по разным правилам.

    «Слова Стукалова? У каждого тренера есть право говорить то, что он думает. Могу сказать, что "Локомотив" был немного лучше "Уфы", но это была тяжелая игра.

    С теми игроками, которые были у меня в распоряжении, мы показали максимум. А слова о разном судействе вызывают только улыбку.

    На сколько процентов команда уже понимает мои требования? Сложно выразить в процентах. Мы много работаем, пришлось идти на компромиссы.

    У нас было уменьшено количество тренировок из-за Лиги Европы. Когда команда будет окончательно готова, мы покажем другую игру.

    Есть много эпизодов, в которых здесь показывают желтую карточку, а в Европе бы этот момент трактовали иначе. Такова реальность, к ней надо адаптироваться. Это ни в коей мере не бросает тень на наших игроков.

    У нас было хорошее начало, потом был тяжелый период, который закончился заслуженной победой. От лица команды хочу поблагодарить болельщиков, для них это было непростое время.

    Мы сделаем все, чтобы более успешно отыграть второй круг и не повторить ситуацию с травмированными», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах и занимает пятое место в таблице РПЛ.

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