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    Шевченко: Нам нужно просто верить в себя и двигаться дальше

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    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Сампдории» (1:3) в матче 17 тура Серии А.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Мы разочарованы. Никто не хочет проигрывать в дерби. Надеялись на хороший матч, но быстро пропустили первый гол. Первый тайм мы провели плохо, во втором отреагировали, но нужно было начинать так играть сразу.

    Сегодня мы увидели настоящую реакцию игроков. Мы пытались что-то изменить, и у нас были шансы, но нам нужно просто верить в себя и двигаться дальше. Слова владельцев клуба о моем будущем и трансферном рынке вселяют уверенность, которая должна передаться нашим фанатам. Это важные знаки», — приводятся слова Шевченко на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Дженоа занимает 19 место в таблице чемпионата Италии, имея 10 очков на счету.

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