«Ростов» — «Урал»: счет матча 1:4

Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Кулаков из глубины сделал заброс вперёд, Рамазан Гаджимурадов оторвался от опекуна, на скорости ворвался в штрафную и пробил под перекладину.
Спустя три минуты Гаджимурадов с левого фланга навесил в штрафную, Арсен Адамов набежал и хлёстко приложился после подбора — мяч влетел в нижний угол. Песьяков не дотянулся.
На 18-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти — Альмквист упал в чужой штрафной в борьбе с Кулаковым и Адамовым.
Дмитрий Полоз с пенальти уверенно вогнал мяч в верхний угол ворот. Без шансов для Помазуна.
На 39-й минуте Бикфалви со штрафного пробил в штангу ворот «Ростова». Уральцы выиграли подбор, Егорычев мягко набросил во вратарскую, Кузьмичёв сделал скидку на Гаджимурадова, который в касание вогнал мяч в сетку.
А на 43-й минуте Егорычев разогнал быструю атаку и сделал пас на правый край, Кулаков с фланга навесил в центр штрафной «Ростова». Бикфалви опередил Баштуша и головой переправил мяч в дальний угол.
Команда Юрия Матвеева с 19 очками поднялась на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виталия Кафанова опустились на 13-ю строчку, имея в своем активе 18 очков.
В 19-м туре «Урал» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», а «Ростов» примет дома самарские «Крылья Советов». Обе встречи состоятся 27 февраля 2022-го.