«Ростов» — «Урал»: счет матча 1:4

Екатеринбургскийодержал гостевую победу над(4:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте. Кулаков из глубины сделал заброс вперёд, Рамазан Гаджимурадов оторвался от опекуна, на скорости ворвался в штрафную и пробил под перекладину.

Спустя три минуты Гаджимурадов с левого фланга навесил в штрафную, Арсен Адамов набежал и хлёстко приложился после подбора — мяч влетел в нижний угол. Песьяков не дотянулся.

На 18-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти — Альмквист упал в чужой штрафной в борьбе с Кулаковым и Адамовым.

Дмитрий Полоз с пенальти уверенно вогнал мяч в верхний угол ворот. Без шансов для Помазуна.

На 39-й минуте Бикфалви со штрафного пробил в штангу ворот «Ростова». Уральцы выиграли подбор, Егорычев мягко набросил во вратарскую, Кузьмичёв сделал скидку на Гаджимурадова, который в касание вогнал мяч в сетку.

А на 43-й минуте Егорычев разогнал быструю атаку и сделал пас на правый край, Кулаков с фланга навесил в центр штрафной «Ростова». Бикфалви опередил Баштуша и головой переправил мяч в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Урал 1:4 Голы: 0:1 Рамазан Гаджимурадов (3'), 0:2 Арсен Адамов (6'), 1:2 Дмитрий Полоз (пенальти) (19'), 1:3 Рамазан Гаджимурадов (39'), 1:4 Эрик Космин Бикфалви (43') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев (Danila Sukhomlinov, 70'), Баштуш, Максим Осипенко, Игорь Калинин (Кирилл Фольмер, 60'), Данил Глебов (Artem Isik, 90'), Дмитрий Полоз, Viktor Melekhin (Andrey Langovich, 70'), Хорен Байрамян, Pontus Almqvist, Николай Комличенко (Али Соу, 59') Урал: Эрик Космин Бикфалви (Yuri Zheleznov, 66'), Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 66'), Рамазан Гаджимурадов (Вячеслав Подберёзкин, 83'), Leo Goglichidze, Рафал Аугустыняк, Luka Gagnidze (Dmitri Makovskiy, 89'), Денис Кулаков, Алексей Герасимов, Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Илья Помазун Предупреждения: Хорен Байрамян (9'), Максим Осипенко (37'), Андрей Егорычев (56'), Andrey Langovich (75'), Кирилл Фольмер (81')

Команда Юрия Матвеева с 19 очками поднялась на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виталия Кафанова опустились на 13-ю строчку, имея в своем активе 18 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В 19-м туре «Урал» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», а «Ростов» примет дома самарские «Крылья Советов». Обе встречи состоятся 27 февраля 2022-го.