«Лейпциг» — «Боруссия» М: счет матча 3:1, обзор голов

Менхенгладбахскаяпотерпела выездное поражение от(1:3) в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 21-й минуте открыл хорватский защитник «быков» Йошко Гвардиол, а на 32-й минуте португалец Андре Силва удвоил преимущество хозяев. Две голевых передчи записал на свой счет защитник Анхелиньо.

«Боурссия» отыграла один мяч на 88-й минуте благодаря голу алжирского защитника Рами Бенсебаини.

Но уже в компенсированное время французский хавбек «Лейпцига» Кристофер Нкунку восстановил отрыв своей команды, а защитник Бенджамин Хенрихс довел дело до разгрома.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Боруссия М 4:1 Голы: 1:0 Йошко Гвардиол (21'), 2:0 Андре Силва (33'), 2:1 Рами Бенсебаини (88'), 3:1 Кристофер Нкунку (90 + 1'), 4:1 Бенджамин Хенрихс (90 + 4') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан (Бенджамин Хенрихс, 63'), Йошко Гвардиол, Норди Мукиэле, Конрад Лаймер (Тайлер Адамс, 71'), Кевин Кампль, Анхелиньо, Эмиль Форсберг (Доминик Собослаи, 63'), Кристофер Нкунку, Андре Силва (Брайан Бробби, 84') Боруссия М: Брил Эмболо, Марку Тюрам, Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 77'), Йонас Хофман (Ласло Бенеш, 54'), Денис Закария, Куадио Коне, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Маттиас Гинтер, Джозеф Скалли, Ян Зоммер Предупреждения: Adolf Huetter (24'), Брил Эмболо (41'), Ларс Штиндль (42'), Вилли Орбан (59'), Йошко Гвардиол (81'), Мохамед Симакан (90')

Отметим, что это была первая игра бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско во главе «Лейпцига».

Команда немецкого специалиста с 21 очком поднялась на восьмую позицию турнирной таблицы бундеслиги. Подопечные Адольфа Хюттера остались на 13-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Лейпциг» сыграет на выезде с «Аугсбургом», а «Боруссия» примет дома «Айнтрахт». Обе встречи состоятся 15 декабря.

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В другом матче отчетного тура «Хоффенхайм» на выезде обыграл «Фрайбург» со счетом 2:1.

В составе победителей гол и ассист на свой счет записал Давид Раум (3-я минута), победный мяч в компенсированное время забил Крис Ричардс.

За хозяев отличился Нико Шлоттербек (21). Отметим, что при счете 1:1 хозяева могли выйти вперед, но Винченцо Грифо не забил пенальти на 62-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Хоффенхайм 1:1 Голы: 0:1 Давид Раум (3'), 1:1 Нико Шлоттербек (21'), 1:2 Крис Ричардс (90 + 4') Фрайбург: Марк Флеккен, Lukas Kuebler, Филипп Линхарт, Нико Шлоттербек (Кевен Шлоттербек, 76'), Кристиан Гюнтер, Максимилиан Эггештайн (Яник Хаберер, 76'), Николас Хефлер, Kevin Schade (Роланд Шаллаи, 76'), Лукас Хёлер, Винченцо Грифо (У Ён Чон, 84'), Эрмедин Демирович (Мануэль Гульде, 46') Хоффенхайм: Мунас Даббур (Жоржиньо Рюттер, 56'), Ила Бебу (Саркис Адамян, 89'), Андрей Крамарич (Кристоф Баумгартнер, 68'), Давид Раум, Ангело Штиллер, Диади Самассеку (Себастьян Руди, 89'), Кевин Акпогума (Павел Кадержабек, 68'), Крис Ричардс, Кевин Фогт, Стефан Пош, Оливер Бауман Предупреждения: Филипп Линхарт (16'), Стефан Пош (38'), Кевин Акпогума (61'), Кевин Фогт (80'), Lukas Kuebler (87'), Лукас Хёлер (90 + 4')

Еще в одном матче берлинская «Герта» дома победила «Арминию» (2:0) благодаря голам Стевана Йоветича (52-я минута) и Дейви Зельке (90+5).