Березуцкий: Тяжелая игра, но легких в РПЛ не бывает

Главный тренер «ЦСКА»прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Тяжелая игра, но легких в РПЛ не бывает. Очень доволен командой сегодня. Тяжелые погодные условия, мяч в такую погоду не летит. Все замерзли, но ничего удивительного, в Москве 11 декабря. Замена Бохинена была вынужденной, больше пострадавших нет. У него уже были проблемы, а сегодня усугубил ситуацию. Про наше место сейчас не буду говорить, надо оценивать в конце сезона. По качеству игры за эту часть чемпионата ставлю 4. Были различные проблемы, недочеты и трудности, но без этого не бывает». — сказал Березуцкий.

После 18 игр РПЛ «ЦСКА» занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 30 очков, а «Арсенал» расположился на 11-й строчке, в их активе — 19 очков.