ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • 00:54
    • «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков
  • 22:45
    • «Спартак» одолел «Легию» и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места
  • 09:12
    • Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов
  • 08:50
    • Россия благодаря победе «Спартака» поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 08:19
    • Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде
    Все новости спорта

    Радимов: Не будьте такими наивными, не будет Витории в «Спартаке»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Лига Европы
    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов уверен, что «Спартак» уволит главного тренера команды Руя Виторию.

    Руй Витория
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руй Витория

    Ранее сообщалось, что Витория будет уволен в середине декабря, а новым главным тренером «Спартака» стане итальянец Паоло Ваноли.

    «Не будьте такими наивными, не будет Витории. 14–15 декабря состоит совет директоров "Спартака", все это знают, его уберут. Ваноли приезжает, у него есть виза. Он уже посмотрел их матчи. Что вы обманываете сами себя?

    Просто как это все сейчас будет выглядеть, когда он с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы?

  • Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде
  • Читайте по теме

    • Мне кажется, они при любом варианте останутся в проигрыше. Новому тренеру либо надо всех обыгрывать и продолжать это дело, либо он получит с трибун огромное недовольство», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли СКА очки на территории «Магнитки»?
  • «Металлург» Мг — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Останется ли «Ланс» в зоне еврокубков?
  • «Нант» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Мальорка» и «Сельта» покажут результативный матч
  • «Мальорка» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры