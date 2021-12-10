Радимов: Не будьте такими наивными, не будет Витории в «Спартаке»

Бывший футболист сборной Россииуверен, чтоуволит главного тренера команды

Ранее сообщалось, что Витория будет уволен в середине декабря, а новым главным тренером «Спартака» стане итальянец Паоло Ваноли.

«Не будьте такими наивными, не будет Витории. 14–15 декабря состоит совет директоров "Спартака", все это знают, его уберут. Ваноли приезжает, у него есть виза. Он уже посмотрел их матчи. Что вы обманываете сами себя?

Просто как это все сейчас будет выглядеть, когда он с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы?

Мне кажется, они при любом варианте останутся в проигрыше. Новому тренеру либо надо всех обыгрывать и продолжать это дело, либо он получит с трибун огромное недовольство», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».