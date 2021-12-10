Гасперини: «Аталанта» покидает Лигу чемпионов с огромным сожалением

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:3), после которого бергамаски заняли третье место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Обычно такие матчи нам удаются, но в этот раз мы начали ужасно, а когда уступаешь в счете на таком уровне, становится тяжело. В какой-то момент мы почувствовали, что в игру можно вернуться, но было уже слишком поздно.

В этом сезоне мы провели много хороших матчей, но неудачные дни случаются. "Вильярреал" забил быстрый гол и отошел глубоко в оборону, которую нам долго не удавалось взломать.

Весь первый тайм мы провалили, ошибались в передачах, сыграв ниже своих возможностей. Мы покидаем Лигу чемпионов с огромным сожалением», — приводит слова специалиста Football Italia.