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    Гасперини: «Аталанта» покидает Лигу чемпионов с огромным сожалением

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:3), после которого бергамаски заняли третье место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Обычно такие матчи нам удаются, но в этот раз мы начали ужасно, а когда уступаешь в счете на таком уровне, становится тяжело. В какой-то момент мы почувствовали, что в игру можно вернуться, но было уже слишком поздно.

    В этом сезоне мы провели много хороших матчей, но неудачные дни случаются. "Вильярреал" забил быстрый гол и отошел глубоко в оборону, которую нам долго не удавалось взломать.

    Весь первый тайм мы провалили, ошибались в передачах, сыграв ниже своих возможностей. Мы покидаем Лигу чемпионов с огромным сожалением», — приводит слова специалиста Football Italia.

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