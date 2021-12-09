«Наполи» — «Лестер» : прогноз, составы, коэффициенты

Итальянскийи английскийназвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги Европы.

«Наполи»: Мерет, Демме, Жезус, Руй, Эльмас, Лосано, Ррахмани, Зелиньски, Ди Лоренцо, Унас, Петанья.

Запасные: Оспина, Боффелли, Мальккюи, Политано, Мертенс, Манолас, Костанцо, Вергара.

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Бертранд, Эванс, Барнс, Тилеманс, Варди, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Кастань.

Запасные: Уорд, Столярчик, Олбрайтон, Чаудри, Дака, Томас, Сумаре, Нелсон, Мкатер, Ивинг.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 2.28, на успех «Лестера» — 3.58, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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