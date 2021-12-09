«Штурм» — «Монако» : прогноз, составы, коэффициенты

Австрийскийназвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги Европы.

«Штурм»: Зибенхандль, Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте, Любич, Станкович, Саркария, Ньянгбо, Прасс, Янчер.

«Монако»: Маецки, Кайо Энрике, Матсима, Павлович, Агиляр, Изидор, Матазо, Чуамени, Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Монако». Коэффициент на его победу — 1.82, на успех «Штурма» — 4.65, на ничью — 4.04. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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