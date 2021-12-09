ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Барселона»Победа на классе. «Бавария» впервые за 20 лет оставила «Барсу» без Лиги чемпионов
  • 19:38
    • Промес выйдет в старте «Спартака» на матч с «Легией»
  • 19:58
    • Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Штурма»
  • 19:52
    • Дака остался в запасе «Лестера» на матч с «Наполи»
  • 19:39
    • Сборная России по хоккею представила форму на ОИ в Пекине
  • 19:23
    • Российские гандболистки сыграли вничью со Словенией в матче чемпионата мира
    Все новости спорта

    Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Штурма»

    «Штурм» — «Монако» : прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Франции Монако
    Австрийский «Штурм» и «Монако» назвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги Европы.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Штурм»: Зибенхандль, Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте, Любич, Станкович, Саркария, Ньянгбо, Прасс, Янчер.

    «Монако»: Маецки, Кайо Энрике, Матсима, Павлович, Агиляр, Изидор, Матазо, Чуамени, Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Монако». Коэффициент на его победу — 1.82, на успех «Штурма» — 4.65, на ничью — 4.04. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет «Спартак» в Варшаве?
  • «Легия» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Наполи» выиграть у «Лестера»?
  • «Наполи» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локомотив» бесславно закончит сезон в еврокубках
  • «Марсель» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легия — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Марсель — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры