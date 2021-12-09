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    «Монако» проиграет в Граце?

    «Штурм» — «Монако». Прогноз (к. 2.10) и ставки на Лигу Европы 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Монако»
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    «Монако» еще ни разу не проигрывал в этой Лиге Европы
    «Монако» сыграет на выезде с австрийским «Штурмом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря в Граце, начало — в 20:45 мск. «Штурм» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Штурм»

    «Штурм» занимает последнее место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал лишь одно очко.

    В начале ноября «Штурм» сыграл на выезде вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1). Во всех остальных матчах австрийский клуб проиграл.

    На своем поле «Штурм» ранее уступил ПСВ Эйндховен (1:4) и «Реал Сосьедаду» (0:1).

    В пяти матчах Лиги Европы «Штурм» пропустил девять мячей.

    «Монако»

    «Монако» тем временем единолично возглавляет таблицу своей группы. В активе клуба с Лазурного берега на данный момент 11 очков.

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    • И «Монако» останется на первом месте даже в случае поражения в Граце.

    Команда Нико Ковача еще ни разу не проигрывала на групповом этапе Лиги Европы. Ранее «Монако» одержал три победы и дважды сыграл вничью.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Беспроигрышная серия «Монако» составляет уже семь матчей (три победы и четыре ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Штурм» в этом матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Монако» — за 1.83.

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    У «Монако», скорее всего, не будет большого настроя на этот матч. Тем более впереди важнейшая игра с «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции.

    В общем, у «Штурма» будет шанс как минимум не проиграть. У соперника банально отсуствует мотивация в данном случае.

    Ставка — победа «Штурма» или ничья за 2.10.

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    «Штурм» — «Монако»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Монако» проиграет в Граце?
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