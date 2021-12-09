«Штурм»
«Штурм» занимает последнее место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал лишь одно очко.
В начале ноября «Штурм» сыграл на выезде вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1). Во всех остальных матчах австрийский клуб проиграл.
На своем поле «Штурм» ранее уступил ПСВ Эйндховен (1:4) и «Реал Сосьедаду» (0:1).
В пяти матчах Лиги Европы «Штурм» пропустил девять мячей.
«Монако»
«Монако» тем временем единолично возглавляет таблицу своей группы. В активе клуба с Лазурного берега на данный момент 11 очков.
И «Монако» останется на первом месте даже в случае поражения в Граце.
Команда Нико Ковача еще ни разу не проигрывала на групповом этапе Лиги Европы. Ранее «Монако» одержал три победы и дважды сыграл вничью.
Беспроигрышная серия «Монако» составляет уже семь матчей (три победы и четыре ничьи).
Прогноз и ставка
На «Штурм» в этом матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Монако» — за 1.83.
У «Монако», скорее всего, не будет большого настроя на этот матч. Тем более впереди важнейшая игра с «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции.
В общем, у «Штурма» будет шанс как минимум не проиграть. У соперника банально отсуствует мотивация в данном случае.
Ставка — победа «Штурма» или ничья за 2.10.