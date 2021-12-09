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    «Спартак» одолел «Легию» и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места

    «Легия» — «Спартак»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московский «Спартак» одержал гостевую победу над польской «Легией» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Боруц не дотянулся.

    Уже в компенсированное время в ворота красно-белых был назначен пенальти, но Александр Селихов отразил удар с «точки».

    Футбол. Лига Европы. Группа C
    Легия — Спартак 0:1
    Гол: 0:1 Зелимхан Бакаев (17') Легия: Артур Боруц, Маттиас Юханссон, Матеуш Ветеска, Майк Навроцкий, Юри Рибейру, Андре Мартинш (Szymon Wlodarczyk, 72'), Бартош Слиш (Игорь Харатин, 65'), Лирим Кастрати (Kacper Skwierczynski, 90'), Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 65'), Лукиньяс, Махир Эмрели (Томаш Пекхарт, 72') Спартак: Михаил Игнатов (Георгий Мелкадзе, 77'), Зелимхан Бакаев (Александр Ломовицкий, 88'), Квинси Промес, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Роман Зобнин (Йоррит Хендрикс, 76'), Айртон Лукас, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Alexander Selikhov Предупреждения: Андре Мартинш (24'), Жозуэ (26'), Квинси Промес (34'), Бартош Слиш (44'), Лирим Кастрати (61'), Георгий Мелкадзе (80'), Матеуш Ветеска (81')

    В параллельном матче «Наполи» одержал домашнюю победу над «Лестером» со счетом 3:2.

    В составе победителей отличились алжирский хавбек Адам Уна (4-я минута) и македонский полузащитник Элиф Элмас, оформивший дубль на 24-й и 53-й минутах.

    За «Лестер» голы забили защитник Джонни Эванс (27) и полузащитник Кирман Дьюсбери-Холл (33).

    Футбол. Лига Европы. Группа C
    Наполи — Лестер 3:2
    Голы: 1:0 Адам Уна (4'), 2:0 Элиф Элмас (24'), 2:1 Джонни Эванс (27'), 2:2 Kiernan Dewsbury-Hall (33'), 3:2 Элиф Элмас (53') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Мариу Руй, Диего Демме (Костас Манолас, 78'), Пётр Зелиньски, Ирвин Лосано (Кевин Малку, 45'), Адам Уна (Дрис Мертенс, 63'), Элиф Элмас, Андреа Петанья Лестер: Джейми Варди, Харви Льюис Барнс (Патсон Дака, 72'), Kiernan Dewsbury-Hall (Марк Олбрайтон, 89'), Юри Тилеманс (Бубакари Сумаре, 77'), Джеймс Мэддисон, Вильфред Ндиди, Райан Бертранд, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Каспер Шмейхель Предупреждения: Андреа Петанья (33'), Диего Демме (77')

    В 1/8 финала Лиги Европы пробился московский «Спартак», на стадии 1/16 сыграет «Наполи». Борьбу в Лиге конференций продолжит «Лестер». «Легия» завершила выступление в еврокубковом сезоне.

    Группа С: 1. «Спартак» — 10 очков, 2. «Наполи» — 10, 3. «Лестер» — 8, 4. «Легия» — 6.

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