Гендиректор «Химок»: Клуб ставит перед собой задачу сохранения места в РПЛ

Генеральный директор «Химок»заявил, что подмосковная команда ставит перед собой задачу по сохранению места в РПЛ.

«Будет три сбора в Турции, уже оплачен отель, в котором будут находится только "Химки".

Клуб постарается создать все условия для команды. Мы ставим задачу — остаться в РПЛ», — сказал Анохин «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что задержки по выплатам игрокам и персоналу «Химок» тянутся с прошлого сезона. Эта ситуация касается и новых футболистов, и тех, кто выступал в сезоне-2020/21.

Другой источник сообщил, что клуб еще не выплатил аванс игрокам и тренерам за ноябрь. Анохин заявил, что все долги будут выплачены до конца 2021 года.

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров подмосковная команда находится на 15-м месте в таблице РПЛ. В следующем матче «Химки» в гостях сыграют с ЦСКА (21 ноября).