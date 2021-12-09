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    Гендиректор «Химок»: Клуб ставит перед собой задачу сохранения места в РПЛ

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    Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин заявил, что подмосковная команда ставит перед собой задачу по сохранению места в РПЛ.

    «Химки»
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    «Химки»

    «Будет три сбора в Турции, уже оплачен отель, в котором будут находится только "Химки".

    Клуб постарается создать все условия для команды. Мы ставим задачу — остаться в РПЛ», — сказал Анохин «Матч ТВ».

    Ранее в СМИ сообщалось, что задержки по выплатам игрокам и персоналу «Химок» тянутся с прошлого сезона. Эта ситуация касается и новых футболистов, и тех, кто выступал в сезоне-2020/21.

    Другой источник сообщил, что клуб еще не выплатил аванс игрокам и тренерам за ноябрь. Анохин заявил, что все долги будут выплачены до конца 2021 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 14 туров подмосковная команда находится на 15-м месте в таблице РПЛ. В следующем матче «Химки» в гостях сыграют с ЦСКА (21 ноября).

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