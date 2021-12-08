ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян АллерРекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ
  • 22:25
    • Ракитич — в стартовом составе «Севильи» на матч с «Зальцбургом»
  • 22:20
    • Пике сыграет с первых минут против «Баварии»
  • 22:15
    • Лингард и Гринвуд выйдут в старте «МЮ» на матч с «Янг Бойз»
  • 22:07
    • «Аталанта» и «Вильярреал» назвали стартовые составы на матч ЛЧ
  • 21:57
    • «Локомотив» вырвал победу у «Авангарда»
    Все новости спорта

    Ракитич — в стартовом составе «Севильи» на матч с «Зальцбургом»

    «Зальцбург» — «Севилья» : прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Севилья Ред Булл Зальцбург
    Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Севильей».

    Иван Ракитич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Ракитич

    «Ред Булл Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич, Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор, Адейеми.

    «Севилья»: Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон, Ракитич, Фернандо, Жордан, Гомес, Окампос, Мунир.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Севилье». Коэффициент на его победу — 2.49, на успех «Зальцбургу» — 3.15, на ничью — 3.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова уничтожит «Барселону»?
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Выйдет ли «Аталанта» в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Аталанта» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Севилья» загонит «быков»?
  • «Зальцбург» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легия — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаньенсе — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры