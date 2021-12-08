«Зальцбург» — «Севилья» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между

«Ред Булл Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич, Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор, Адейеми.

«Севилья»: Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон, Ракитич, Фернандо, Жордан, Гомес, Окампос, Мунир.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Севилье». Коэффициент на его победу — 2.49, на успех «Зальцбургу» — 3.15, на ничью — 3.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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