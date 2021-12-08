«Зальцбург» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Зальцбург» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зальцбург»

В самой запутанной группе Лиги чемпионов шансы у австрийцев есть даже на 1 место. В любом случае в последнем туре нужно побеждать.

Тем более, «быки» имеют лучшую атаку в группе (7 мячей). Между тем, «Зальцбург» в последнее время крайне нестабилен, хотя уверенно лидирует в своем чемпионате.

Последний свой поединок «быки» выиграли. Победа над «Хартбергом» (2:1) получилась волевой.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В этом поединке австрийцам придется обойтись без Бернардо и Златко Юнузовича. Оба этих игрока находятся в клубном лазарете.

«Севилья»

Испанцы в Лиге чемпионов еще имеют шансы на одно из первых двух мест. Хотя поначалу казалось, что «Севилья» — чуть ли не главный фаворит группы G.

Правда, севильцы набрали только 6 очков, забив только 5 мячей. В общем, нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Севилья» свой последний матч выиграла. Дома команда минимально переиграла «Вильярреал».

Наверняка в этой встрече гости будут активно атаковать. При наличии Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича шансы севильцев выглядят вполне прилично.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.45, на ничью за 3.40, а на «Зальцбург» — за 2.90.

Хозяева в последних матчах выглядят не слишком уверенно.

«Севилья» максимально мотивирована пройти в плей-офф .

Несмотря на все трудности, севильцы выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» с коэффициентом 2.45.