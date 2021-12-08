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    «Севилья» загонит «быков»?

    «Зальцбург» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Лига чемпионов, 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Зальцбург» — «Севилья»
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    Гонсало Монтиэль
    «Зальцбург» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Зальцбург» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 08 Декабря 2021 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч Зальцбург — Севилья

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Зальцбург»

    В самой запутанной группе Лиги чемпионов шансы у австрийцев есть даже на 1 место. В любом случае в последнем туре нужно побеждать.

    Тем более, «быки» имеют лучшую атаку в группе (7 мячей). Между тем, «Зальцбург» в последнее время крайне нестабилен, хотя уверенно лидирует в своем чемпионате.

    Последний свой поединок «быки» выиграли. Победа над «Хартбергом» (2:1) получилась волевой.

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    В этом поединке австрийцам придется обойтись без Бернардо и Златко Юнузовича. Оба этих игрока находятся в клубном лазарете.

    «Севилья»

    Испанцы в Лиге чемпионов еще имеют шансы на одно из первых двух мест. Хотя поначалу казалось, что «Севилья» — чуть ли не главный фаворит группы G.

    Правда, севильцы набрали только 6 очков, забив только 5 мячей. В общем, нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    • «Севилья» свой последний матч выиграла. Дома команда минимально переиграла «Вильярреал».

    Наверняка в этой встрече гости будут активно атаковать. При наличии Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича шансы севильцев выглядят вполне прилично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.45, на ничью за 3.40, а на «Зальцбург» — за 2.90.

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    Хозяева в последних матчах выглядят не слишком уверенно.

    «Севилья» максимально мотивирована пройти в плей-офф.

    Несмотря на все трудности, севильцы выглядят монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» с коэффициентом 2.45.

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    «Зальцбург» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. «Севилья» загонит «быков»?
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