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    «Аякс» выиграл все матчи группового этапа Лиги чемпионов

    «Аякс» — «Спортинг»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Аякс» в Амстердаме одержал победу над «Спортингом» со счетом 4:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче открыл Себастьен Аллер, реализовав 11-метровый удар на 8-й минуте. На 22-й минуте игрок португальского клуба Нуну Сантуш после паса Бруну Табаты сравнял результат.

    Во втором тайме форвард амстердамцев Антони вывел хозяев вперед. Затем в составе «божьих сыновей» отличились Давид Нерес и Стивен Бергейс. На 78-й минуте Бруну Табата установил итоговый счет в матче — 4:2.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Аякс — Спортинг 4:2
    Голы: 1:0 Себастьен Аллер (пенальти) (8'), 1:1 Нуну Сантуш (22'), 2:1 Антони (42'), 3:1 Давид Нерес (58'), 4:1 Стивен Бергёйс (62'), 4:2 Tabata (78') Аякс: Ремко Пасвер, Нуссайр Мазрауи (Юрриен Тимбер, 77'), Перр Схюрс (Девин Ренс, 60'), Лисандро Мартинес, Дейли Блинд (Николас Тальяфико, 46'), Эдсон Альварес (Kenneth Taylor, 72'), Райан Гравенберх, Антони, Стивен Бергёйс, Давид Нерес (Дави Классен, 60'), Себастьен Аллер Спортинг: Нуну Сантуш (Паулинью, 60'), Tabata, Tiago Tomas (Педро Гонсалвес, 60'), Рикарду Эсгаю, Manuel Ugarte (Пабло Сарабия, 73'), Daniel Braganca (Dario Essugo, 81'), Goncalo Esteves (Flavio Nazinho, 73'), Матеус, Гонсалу Инасиу, Нето, Жоау Виржиния Предупреждения: Daniel Braganca (7'), Tabata (36'), Перр Схюрс (44'), Эдсон Альварес (54')

    «Аякс» уверенно занял первое место в группе С, выиграв все шесть встреч. «Спортинг» набрал 9 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второй строчки.

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