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    «МЮ» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Фреда

    «МЮ» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 77-й минуте Гринвуд отдал Фреду передачу на линию штрафной, и Сантос отлично пробил на технику, переиграв голкипера.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас 1:0
    Голы: 1:0 Фред (77'), 1:0 Фред (77') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Скотт МакТоминай, Фред, Маркус Рашфорд (Anthony Elanga, 76'), Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 86'), Джейдон Санчо (Мэйсон Гринвуд, 62'), Криштиану Роналду Кристал Пэлас: Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке (Одсонн Эдуард, 66'), Джордан Айю (Майкл Олисе, 84'), Конор Галлахер, Шейку Куйяте (Эберечи Эзе, 84'), Джеффри Шлупп, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Джеймс Томкинс, Натаниэл Клайн, Висенте Гуайта Предупреждения: Натаниэл Клайн (31'), Марк Гехи (67'), Скотт МакТоминай (81'), Виктор Нильссон Линделёф (90 + 1'), Натаниэл Клайн (31'), Марк Гехи (67'), (77'), Скотт МакТоминай (81'), (81'), Виктор Нильссон Линделёф (90 + 1'), (90 + 1')

    Данная игра была первой, в которой «МЮ» руководил Ральф Рангник. «Красные дьяволы» набрали 24 очка и поднялись на шестое место турнирной таблицы, «орлы» остались с 16 очками и опустились на 12-ю строчку.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «МЮ» 11 декабря сыграет на выезде против «Норвича», а «Кристал Пэлас» на следующий день примет на своем поле «Эвертон».

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