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    Божович: Пенальти стал для «Арсенала» большим шоком

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 17-го тура Премьер-лиги против «Химок» (2:1).

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Мы были лучше. Первый тайм тоже провели неплохо. Там не было моментов, кроме пенальти. Для нас это было очень большой шок.

    Второй тайм и мы, и "Химки" играли повеселее. И у нас, и у соперника были атаки. Когда мы сравняли счет, и мы могли проиграть, и "Химки". Второй тайм был интересный. Хорошо, что мы успели забить два мяча.

    Это важно с турнирной точки зрения, потому что и мы, и "Химки" были в плохом положении. Сейчас у нас ситуация чуть-чуть получше, но нам еще предстоит игра с ЦСКА.

    Мы должны попытаться зацепиться там за очки, тогда все будет хорошо», — приводит слова Божовича «Советский спорт».

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