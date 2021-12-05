Божович: Пенальти стал для «Арсенала» большим шоком

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал результат матча 17-го тура Премьер-лиги против(2:1).

«Мы были лучше. Первый тайм тоже провели неплохо. Там не было моментов, кроме пенальти. Для нас это было очень большой шок.

Второй тайм и мы, и "Химки" играли повеселее. И у нас, и у соперника были атаки. Когда мы сравняли счет, и мы могли проиграть, и "Химки". Второй тайм был интересный. Хорошо, что мы успели забить два мяча.

Это важно с турнирной точки зрения, потому что и мы, и "Химки" были в плохом положении. Сейчас у нас ситуация чуть-чуть получше, но нам еще предстоит игра с ЦСКА.

Мы должны попытаться зацепиться там за очки, тогда все будет хорошо», — приводит слова Божовича «Советский спорт».