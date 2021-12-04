«Локомотив» — «Урал»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от екатеринбургского(0:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

На 42-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Гаджимурадов от угла поля выполнил подачу в штрафную «Локомотива», где Едвай в верховой борьбе сыграл локтем, получив желтую карточку.

Рафал Аугустыняк хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

А на 47-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве.Тин Едвай наступил на ногу лежащего Колесниченко, получив жёлтую карточку, которая стала для защитника второй.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Урал 0:1 Голы: 0:1 Рафал Аугустыняк (пенальти) (42'), 0:1 Рафал Аугустыняк (пенальти) (42') Локомотив: Daniil Khudyakov, Максим Ненахов, Тин Едвай, Пабло, Мацей Рыбусь (Наяир Тикнизян, 46'), Алексис Бека (Sergey Babkin, 72'), Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Виталий Лисакович (Константин Марадишвили, 62'), Франсуа Камано, Фёдор Смолов Урал: Kirill Kolesnichenko (Алексей Евсеев, 57'), Андрей Егорычев, Рамазан Гаджимурадов, Leo Goglichidze, Luka Gagnidze (Вячеслав Подберёзкин, 87'), Рафал Аугустыняк, Денис Кулаков, Алексей Герасимов, Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Илья Помазун Предупреждения: Алексей Герасимов (7'), Пабло (31'), Тин Едвай (40'), Дмитрий Баринов (45 + 1'), Тин Едвай (47'), Максим Ненахов (61'), Алексей Евсеев (69'), Ivan Kuzmichev (76'), Luka Gagnidze (87'), Алексей Герасимов (7'), Пабло (31'), (31'), Тин Едвай (40'), (40'), Дмитрий Баринов (45 + 1'), Тин Едвай (47'), Максим Ненахов (61'), Алексей Евсеев (69'), Ivan Kuzmichev (76'), Luka Gagnidze (87')

Подопечные Маркуса Гисдоля упустили возможность догнать тройку лидеров, оставшись на пятом месте с 25 очками. «Урал» набрал 16 очков и покинул последнюю строчку, поднявшись на 13-е место.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем перед зимней паузой туре «Локомотив» 12 декабря дома примет «Уфу». «Урал» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».