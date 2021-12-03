«Урал» отреагировал на слухи о возможной отставке Шалимова

опроверг информацию о возможном увольнениис поста главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Кирилл Новиков, который ранее возглавлял московское «Динамо».

«Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией! Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку в преддверии матча 17 тура РПЛ против "Локомотива".

Мы очень огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. ФК "Урал" постарается разобраться в ситуации», — говорится в заявлении клуба из Екатеринбурга.

«Урал» занимает последнее место в РПЛ после 16-ти туров.

Шалимов возглавил «Урал» в начале августа.