«Урал» отреагировал на слухи о возможной отставке Шалимова

Игорь Шалимов Фото: fc-ural.ru
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Кирилл Новиков, который ранее возглавлял московское «Динамо».
«Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией! Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку в преддверии матча 17 тура РПЛ против "Локомотива".
Мы очень огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. ФК "Урал" постарается разобраться в ситуации», — говорится в заявлении клуба из Екатеринбурга.
«Урал» занимает последнее место в РПЛ после 16-ти туров.
Шалимов возглавил «Урал» в начале августа.