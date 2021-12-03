ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваКонец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз
  • 10:31
    • Арустамян: Миранчук не хочет возвращаться в Россию
  • 09:38
    • «Урал» отреагировал на слухи о возможной отставке Шалимова
  • 09:13
    • «Финикс» обыграл «Детройт» и продлил победную серию до 18-ти матчей, «Мемфис» разгромил «Оклахому» с рекордной разницей «+73»
  • 08:17
    • Айртон может покинуть «Спартак» и вернуться в Бразилию
  • 08:08
    • Кэррик после матча с «Арсеналом» объявил об уходе из «МЮ»
    Все новости спорта

    «Урал» отреагировал на слухи о возможной отставке Шалимова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал РПЛ Футбол России
    «Урал» опроверг информацию о возможном увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

    Игорь Шалимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шалимов

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Кирилл Новиков, который ранее возглавлял московское «Динамо».

    «Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией! Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку в преддверии матча 17 тура РПЛ против "Локомотива".

    Мы очень огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. ФК "Урал" постарается разобраться в ситуации», — говорится в заявлении клуба из Екатеринбурга.

    «Урал» занимает последнее место в РПЛ после 16-ти туров.

    Шалимов возглавил «Урал» в начале августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» выиграть у «Ростова» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Матч «Авангарда» против «Ак Барса» получится тихим?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Лейпциг» снова потеряет очки?
  • «Унион» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры